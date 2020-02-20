«Брюгге» — «Манчестер Юнайтед»: когда игра, на каком канале смотреть, какой прогноз

Сегодня, 20 февраля, в Бельгии на стадионе «Ян Брейдель» пройдёт первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором встретятся «Брюгге» и «Манчестер Юнайтед». Начало матча запланировано на 20:55 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
Прогноз «Чемпионата»: «обе забьют» за коэффициент 1.88.
В Лиге Жюпиле «Брюгге» сейчас лидирует с девятиочковым отрывом и в целом пребывает в неплохой форме. За 26 туров команда пропустила всего 12 мячей при 53 забитых. А проиграли черно-синие лишь однажды, ещё в первой половине ноября.
«Манчестер Юнайтед» участие в Лиге чемпионов не принимал и вышел в плей-офф Лиги Европы после группового этапа. Набрав 13 очков, клуб занял первое место. Однако справедливости ради надо сказать, что соперники у манкунианцев были не самые именитые.
Да и тогда здоров был главный бомбардир команды Маркус Рашфорд. Марсьяль, конечно, своё дело знает: к примеру, на днях в матче АПЛ с «Челси» он забил гол. Но без молодого англичанина атаке «МЮ» будет всё же непросто против обороны бельгийцев.
Тем более что матч пройдёт в Брюгге. Дома чёрно-синие проиграли в последний раз только в декабре прошлого года, и то мадридскому «Реалу». А в бельгийском чемпионате в сезоне-2019/2020 «Брюгге» пока не проигрывал вообще.
Англичане и бельгийцы уже встречались ранее. Дело было в раунде плей-офф ЛЧ еще при Луи ван Гале. Тогда по сумме двух матчей дальше прошли «красные дьяволы» с общим счётом 7:1. Но сейчас подопечным, теперь уже, Сульшера не стоит ожидать легкой прогулки.
«Брюгге» имеет большой опыт выступления в еврокубках и знает, как играть с топ-клубами (два мяча на «Сантьяго Бернабеу» — это не шутки). А манкунианцы в последнее время выдают не самый показательный футбол. Мы бы проверили ставку «обе забьют» за коэффициент 1.88.
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