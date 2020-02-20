Биатлон. ЧМ-2020: прогноз Ольги Зайцевой на сингл-микст

Двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира по биатлону Ольга Зайцева дала прогноз на одиночную смешанную эстафету в рамках чемпионата мира в Антхольце.



Ставка: Норвегия не выиграет за 2.25.



«На очереди одиночная смешанная эстафета. Это гонка наподобие той, что проходит в Гельзенкирхене (её еще называют «Рождественской»). По своему опыту могу сказать, что на этом старте надо быстро бежать и стрелять без дополнительных патронов. Дисциплина очень сложная для спортсменов, но интересная для зрителей.



С 1-го по 3-е место я поставлю итальянцев: они выставили Хофера и Вирер, которая находится в потрясающей форме. Даже с учётом её результатов и загруженности она всё равно бежит, что говорит о прекрасных кондициях спортсменки. Этот тандем имеет все шансы завоевать ещё одну медаль для своей сборной на домашнем чемпионате мира.



Норвежцы, безусловно, главные фавориты и вполне могут заехать на подиум, но я рискну предположить, что победить им не удастся. На этом турнире они не очень хорошо справляются со стрельбой, скорее всего, будут брать дополнительные патроны, это может помешать им выиграть.



Сборная Швеции выставила Ханну Эберг и Себастьяна Самуэльссона. Ханна в хорошей форме, дважды была четвертой на этом ЧМ, она предельно мотивирована и приложит максимум усилий, чтобы попасть на подиум. Её партнеру также необходимо показать свой максимум, отстрелять чисто и поддержать Эберг, что он, конечно, может сделать», — сказала Зайцева.



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