«Олимпиакос» – «Арсенал»: прогноз Ильи Казакова на встречу Лиги Европы

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на первый матч 1/16 финала Лиги Европы АПЛ сезона-2019/2020 «Олимпиакос» – «Арсенал».



Ставка: победа «Арсенала» и минимум 3 мяча в матче за 3.45.



«Здесь предлагаю поставить на верх. Дело в том, что матчи в Греции против англичан — это всегда не просто игры, это настоящее зрелище, это безумная атмосфера на трибунах. В игре «Олимпиакос» — «Арсенал» будет твориться то же самое.



«Олимпиакос» выйдет на игру в идеальном состоянии, «Арсенал» — тоже. Если говорить о травмированных игроках, то там под вопросом только Озил: будет ли он играть? Может быть, его пока приберегут.



Я считаю, что это верх, как и в большинстве матчей «Арсенала» в Лиге Европы. Я также считаю, что «Арсенал» в этом матче выиграет. Исходя из вышесказанного, ставка — обе команды забьют», — сказал Казаков.



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«Олимпиакос» — «Арсенал». Прогноз: в Греции вспомнят времена Аршавина Две красно-белые команды регулярно рубились в Лиге чемпионов, а теперь встретятся в Лиге Европы.