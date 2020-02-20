«Шахтёр» — «Бенфика»: прогноз Алексея Андронова на матч плей-офф Лиги Европы

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Шахтер» — «Бенфика» в 1/16 финала Лиги Европы сезона-2019/2020.
Ставка: победа «Бенфики» с форой (0) за 2.14.
«Матч, который начинает для донецкого клуба этап плей-офф. Донецкий клуб — это весьма условно. Он уже давно играет не дома. И, на мой взгляд, ничего особенно хорошего «Шахтер» в этом турнире не ожидает. Будет трудно ему, тем более что в чемпионате практически нет конкуренции. Довольно сложно сохранять себя в стопроцентном состоянии концентрации.
Я думаю, что будут проблемы у «Шахтера» в этом матче. Исходя из опыта и класса португальцев, я бы сделал ставку на «Бенфику» с форой (0). Дают достаточно большой коэффициент — 2,14», — сказал Андронов.
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