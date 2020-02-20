Биатлон сегодня: где смотреть прямой эфир ЧМ-2020, ставки и коэффициенты
Сегодня, 20 февраля, в Антхольце (Италия) на чемпионате мира по биатлону—2020 состоится одиночная смешанная эстафета (сингл-микст). От сборной России в гонке примут участие Матвей Елисеев и Лариса Куклина. Начало запланировано на 17:15 мск. Прямую трансляцию гонки можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
По оценке букмекеров, у россиян небольшие шансы выиграть. Поставить на победу дуэта Елисеев/Куклина можно с коэффициентом 17.00. Это примерно 7% вероятности. К числу главных фаворитов аналитики относят сборные Норвегии (коэффициент 1.57), Италии (4.90), Франции (6.70) и Швеции (6.70).
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