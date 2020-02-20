«Брюгге» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Александра Неценко на игру ЛЕ

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на 1-й матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Брюгге» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: «Манчестер Юнайтед» не проиграет и меньше 3 мячей в матче за 2.10.
«В этом сезоне принято считать, что манкунианцы выглядят невнятно, тем более в АПЛ на выезде у них по-прежнему отрицательная разница забитых и пропущенных мячей, да и побед всего 4 за 13 игр. Но если взглянуть глубже, то обнаружится, что «МЮ» не пропустил ни одного мяча в 4 последних играх («Транмер Роверс», «Манчестер Сити», «Вулверхэмптон», «Челси»). Мало того, только «волки» сумели отжать ничью, все остальные проиграли. Добавим, что англичане пропустили в группе Лиги Европы лишь два мяча, приехав играть ничего не значащий матч с «Астаной» «детским садом».
«Брюгге», конечно, тоже впечатляет. Команда стремится к титулу, проиграла один матч в чемпионате, а последнее поражение во всех турнирах случилось ещё в декабре от «Реала». Но Сульшер не собирается на этот раз сильно ротировать состав. Туда точно попадёт Игало, и наверняка сыграет Линделеф. В общем, лёгкой жизни ни у кого не будет. Как почти всегда с «МЮ» в ЛЕ, встреча получится вязкой и не слишком результативной. Напоследок напомню, что «Брюгге» не может обыграть английские команды уже в 10 матчах (=2-8)», — сказал Неценко.
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