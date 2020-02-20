«Хетафе» – «Аякс»: прогноз Жорди Гратакоса на матч 1/16 финала Лиги Европы

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Хетафе» – «Аякс».
Ставка: ничья за 3.40.
«Безумно интересный матч. Абсолютно разные стили футбола: состав «Хетафе» более опытный, они привыкли играть без мяча, на контратаках, делая акцент в сторону обороны, «Аякс» – полная противоположность, голландцы предпочитают быстрый, интенсивный футбол, через передачи и владение мячом.
Испанцы у себя в чемпионате идут на третьем месте, этот сезон по праву для них можно назвать историческим. Прогнозирую внешнюю доминацию гостей, но хозяева будут очень опасно контратаковать, и подавать стандарты – одно из главных оружий «Хетафе». Я думаю, что в этом матче победитель выявлен не будет», — сказал Гратакос.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 20 февраля 2020
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:15
-
16:13
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30