«Хетафе» – «Аякс»: прогноз Жорди Гратакоса на матч 1/16 финала Лиги Европы

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Хетафе» – «Аякс».



Ставка: ничья за 3.40.



«Безумно интересный матч. Абсолютно разные стили футбола: состав «Хетафе» более опытный, они привыкли играть без мяча, на контратаках, делая акцент в сторону обороны, «Аякс» – полная противоположность, голландцы предпочитают быстрый, интенсивный футбол, через передачи и владение мячом.



Испанцы у себя в чемпионате идут на третьем месте, этот сезон по праву для них можно назвать историческим. Прогнозирую внешнюю доминацию гостей, но хозяева будут очень опасно контратаковать, и подавать стандарты – одно из главных оружий «Хетафе». Я думаю, что в этом матче победитель выявлен не будет», — сказал Гратакос.



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