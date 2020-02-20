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«Хетафе» – «Аякс»: прогноз Жорди Гратакоса на матч 1/16 финала Лиги Европы

«Хетафе» – «Аякс»: прогноз Жорди Гратакоса на матч 1/16 финала Лиги Европы
Ставки / Прогнозы 0

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Хетафе» – «Аякс».

Ставка: ничья за 3.40.

«Безумно интересный матч. Абсолютно разные стили футбола: состав «Хетафе» более опытный, они привыкли играть без мяча, на контратаках, делая акцент в сторону обороны, «Аякс» – полная противоположность, голландцы предпочитают быстрый, интенсивный футбол, через передачи и владение мячом.

Испанцы у себя в чемпионате идут на третьем месте, этот сезон по праву для них можно назвать историческим. Прогнозирую внешнюю доминацию гостей, но хозяева будут очень опасно контратаковать, и подавать стандарты – одно из главных оружий «Хетафе». Я думаю, что в этом матче победитель выявлен не будет», — сказал Гратакос.

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