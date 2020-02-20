ФОНБЕТ и Единая лига ВТБ запустили проект «Экологичный беттинг»

Цель проекта – помочь болельщикам разобраться в принципах ответственной игры. ФОНБЕТ и Единая лига ВТБ расскажут, что к ставкам на спорт нужно относиться как к развлечению, а также познакомят болельщиков с механизмами самоограничения, доступными через личный кабинет и службу поддержки.



”Мы с Единой лигой ВТБ запустили проект «Экологичный беттинг». Его цель – рассказать, что ставки – это развлечение, способ добавить азарта во время просмотра матчей. Этот проект поможет нам выйти на новый уровень взаимодействия с болельщиками. Мы объясним им, как получить от нашего сервиса только удовольствие и положительные эмоции, расскажем, как контролировать сумму ставок и пополнений счёта, а также время, проведённое на сайте и в букмекерском приложении.



«Экологичный беттинг» – не первый наш совместный проект. Мы регулярно проводим благотворительные акции, в рамках которых организовываем посещение матчей Единой лиги для подопечных благотворительных организаций и детей из детских домов. В прошлом году Матч звёзд посетили дети из Истринского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. В этом году на Матч звёзд отправились спортсмены Специальной Олимпиады России и подопечные московского психоневрологического диспансера № 11», — заявила директор по маркетингу БК ФОНБЕТ Алина Якиревич.



«Мы рады, что официальный букмекер Единой лиги ВТБ — компания ФОНБЕТ заботится о том, чтобы ставки на спорт воспринимались как дополнительный способ приятно провести время и насладиться игрой любимой команды, а все клиенты компании были знакомы с принципами ответственной игры. «Экологичный беттинг» – правильный социально-ответственный подход работы букмекерской компании. Со своей стороны, Лига окажет содействие в продвижении этой важной инициативы», — подчеркнула генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.