«Вулверхэмптон» — «Эспаньол»: прогноз Жорди Гратакоса на игру плей-офф ЛЕ

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2019/2020 «Вулверхэмптон» — «Эспаньол».



Ставка: победа «Вулверхэмптона» за 1.58.



«Предстоящий матч Лиги Европы между «Вулверхэмптоном» и «Эспаньолом» не будет очень важным для испанской команды. У гостей много проблем в чемпионате Испании, они занимают последнее место в турнирной таблице. Это очень плохо для команды. Есть риск покинуть Примеру. Вся концентрация сейчас исключительно на внутреннем первенстве.



Ла Лига — очень сложный чемпионат, поэтому все в клубе отлично понимают, что именно Примера является главной целью «Эспаньола». Лига Европы уже на втором плане.



Матч предстоит с «Вулверхэмптоном», который в текущем сезоне играет очень неплохо в АПЛ. У команды очень хороший португальский тренер. Есть отличный игрок, который зачастую влияет на исход матчей, — это Адама Траоре. Хорошо действует на флангах, в обыгрыше один на один, очень быстр, физически сильный.



«Вулверхэмптон» играет дома, против «Эспаньола», который думает только о Ла Лиге. «Волки» сильнее испанского клуба, поэтому мой прогноз на этот матч — это победа «Вулверхэмптона» и «Эспаньол» не забьёт», — сказал Гратакос.



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