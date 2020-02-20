«Брюгге» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз Ильи Казакова на встречу 1/16 финала ЛЕ

Известный футбольный комментатор, телеведущий и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Илья Казаков дал прогноз на первый матч 1/16 финала Лиги Европы АПЛ сезона 2019/2020 «Брюгге» – «Манчестер Юнайтед».



Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.70.



«Во-первых, мне кажется, это низ, потому что «Манчестер» играет в обороне достаточно уверенно, чего не скажешь про атаку, и в еврокубках в этом сезоне выглядит даже лучше, чем на внутренней арене.



«Брюгге», хоть в домашних матчах Лиги Европы, как правило, выдает зрелище, но сомневаюсь, что это придется на сегодняшнюю игру.



В этом матче я предлагаю ставить на низ и на ничью. Низ — потому что без Рэшфорда играет «Манчестер Юнайтед» смотрится не так мощно, как с этим нападающим. А «Брюгге» дома, думаю, сможет сыграть так, чтобы удержать необходимый для себя результат», — сказал Казаков.



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