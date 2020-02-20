«Брюгге» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз Ильи Казакова на встречу 1/16 финала ЛЕ

Известный футбольный комментатор, телеведущий и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Илья Казаков дал прогноз на первый матч 1/16 финала Лиги Европы АПЛ сезона 2019/2020 «Брюгге» – «Манчестер Юнайтед».
Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.70.
«Во-первых, мне кажется, это низ, потому что «Манчестер» играет в обороне достаточно уверенно, чего не скажешь про атаку, и в еврокубках в этом сезоне выглядит даже лучше, чем на внутренней арене.
«Брюгге», хоть в домашних матчах Лиги Европы, как правило, выдает зрелище, но сомневаюсь, что это придется на сегодняшнюю игру.
В этом матче я предлагаю ставить на низ и на ничью. Низ — потому что без Рэшфорда играет «Манчестер Юнайтед» смотрится не так мощно, как с этим нападающим. А «Брюгге» дома, думаю, сможет сыграть так, чтобы удержать необходимый для себя результат», — сказал Казаков.
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 20 февраля 2020
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:15
-
16:13
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30