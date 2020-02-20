Букмекеры: Холанд уступит только Левандовскому в споре бомбардиров Лиги чемпионов

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд оформил дубль в ворота «ПСЖ» и принёс своей команде победу (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Кроме того теперь на счету норвежца 10 забитых мячей. По этому показателю он догнал Роберта Левандовского.



Букмекеры высоко оценивают шансы Холанда стать лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша. Поставить на его победу можно с коэффициентом 4.50. Это примерно 20% вероятности. Явный фаворит гонки — Левандовски, сделать ставку на его победу можно за 1.25 (68%). У форварда «Баварии» на счету тоже 10 голов, но мюнхенцы ещё не сыграли свой первый матч 1/8 финала.



За 20.00 можно сделать ставку на Рахима Стерлинга из «Манчестер Сити» (5 голов). Коэффициентом 25.00 аналитики оценили вероятность победы Киллиана Мбаппе («ПСЖ», 5 голов) и Лионеля Месси («Барселона», 2 гола). Шансы Криштиану Роналду («Ювентус», 2 гола) эксперты оценили коэффициентом 100.00.



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