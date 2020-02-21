«Брешия» — «Наполи»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Серии А

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 25-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Брешия» — «Наполи».
Ставка: обе забьют за 1.70.
«Гаттузо заявил, что «Наполи» надо одержать серию побед в чемпионате Италии, чтобы прийти в себя после неудачной зимы и ужасного сезона вообще. Поэтому думаю, что команда поедет в Брешию с одной целью — обыграть соперника как можно крупнее.
«Брешия» — середняк чемпионата, если не аутсайдер. Я думаю, что неаполитанцы должны без проблем ситуацию разрешать. С другой стороны, у «Наполи» не бывает проходных матчей в Серии А, так как у команды есть проблемы в обороне.
«Брешия» играет дома, у неё не самая разнообразная атака, но есть Балотелли, поэтому мой прогноз на этот матч — «обе забьют», — сказал Арустамян.
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