ЦСКА – «Динамо» Мн: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ ЦСКА – «Динамо» Минск.



Ставка: победа ЦСКА с форой (-3) за 1.75.



«Ой, только не смешите мои тапочки. Вы уже забыли сакральный смысл словосочетания «Свой клиент»? Так я могу напомнить: ЦСКА выиграл у минчан 14 (прописью – четырнадцать) последних «междусобойчиков», и нет никаких предпосылок к тому, что не выиграет 15-й. И лучшее этому подтверждение – глубокое изучение турнирной таблицы, хоть целиком, хоть Западной конференции, хоть дивизиона Тарасова.



А вы знаете, когда вообще «Динамо» выигрывало у ЦСКА в Москве? Это было 5 ноября 2010 года. После этого за 10 лет в столице нашей родины соперники встречались 10 раз, и все 10 раз побеждал, конечно же, ЦСКА. Что примечательно, побеждал обычно весьма скромно, были и разгромы, но самый распространённый московский счёт 3:1.



Нет, конечно, очки ЦСКА нужны. Тут тебе и «Ак Барс» в общей таблице подпирает, тут и СКА на Западе свергнуть с престола норовит. Поэтому совсем уже халтурить и филонить «армейцы», конечно же, не станут. Но и рвать душу тоже вряд ли придётся: не тот сейчас Минск, чтобы его надо было давить, смахивая пот с лица.



Поэтому есть все основания предсказать спокойную и рассудительную победу ЦСКА, который ради нее перетруждаться не станет, и к двузначному счёту стремиться тоже не будет. Получим мы победу в основное время, но, скорее всего, сухую. 3:0, 4:0 – что-то вроде такого. На мой взгляд, это наиболее вероятный итог», — сказал Лебедев.



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