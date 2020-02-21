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Капперы из Москвы могут получить до 10 лет тюрьмы за мошенничество на ставках

Капперы из Москвы могут получить до 10 лет тюрьмы за мошенничество на ставках
Ставки / Прогнозы 0

В столице России были арестованы лжекапперы. Москвичей, продававших программу бот, который якобы не ошибается, заподозрили в мошенничестве. Им грозит до 10 лет лишения свободы, сообщил в своём аккаунте в «Инстаграме» блогер Андрей Алистаров.

В полицию обратился житель Москвы. Он сообщил, что приобрёл программу, которая, по заверениям продавцов, поможет беспроигрышно зарабатывать деньги на ставках. Спустя некоторое время мужчина понял, что стал жертвой мошенничества.

Злоумышленники создали видеоканал в одном из мессенджеров. В рекламном ролике на этом канале лжекаппер сообщал, что для заработка на ставках нужно пополнить счёт и приобрести бота, который будет заключать выигрышные пари.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе обыска у подозреваемых обнаружили 2 млн рублей, а также оборудование, которым они пользовались в своей деятельности.

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