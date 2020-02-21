«Бетис» — «Мальорка»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 25-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Бетис» — «Мальорка».



Ставка: победа «Бетиса» за 1.50.



«У «Мальорки» лишь одно набранное очко в 11 выездных матчах чемпионата. Едва ли островитяне смогут избежать очередного гостевого поражения на «Бенито Вильямарин». Тем более что «Бетис» — одна из немногих команд, обыгравших «Мальорку» на её поле (2:1). Коэффициент на чистую победу севильцев не слишком велик — 2.1.



Для его увеличения можно рассмотреть ставки на победу «Бетиса» через тотал больше 2,5 и чуть рискованнее — через «обе забьют». Обе команды, думаю, будут играть достаточно открыто, и самым вероятным счётом кажется 2:1 или 3:1 в пользу севильцев. Поэтому поставлю на мультисчёт — что «Бетис» выиграет или 2:1, или 3:1, или 4:1», — сказал Вишневский.



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