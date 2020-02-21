«Металлург» — «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Металлург» Мг — «Нефтехимик».
Ставка: ничья за 4.05.
«Магнитка» может выдохнуть. Несмотря на то что «Нефтехимик» и «Амур» слаженно и синхронно работают лопатами, стремясь закопать восьмую команду «Востока», это уже не «Магнитка», а «Куньлунь». Против которого сейчас все, включая силы небесные, из-за чего китайские товарищи даже домашние матчи вынуждены проводить не дома. Существует ли вероятность того, что «Нефтехимик» с «Амуром» будут закапывать «Куньлунь» так энергично, что взрывной волной выбросит из зоны плей-офф и «Магнитку»? Отвечаем: не существует. Нижнекамцам и хабаровчанам ещё играть два «междусобойчика», причём подряд, через 24 часа. А там как ни уважай обоих соперников, но кому-то придётся проигрывать.
Таким образом, «Магнитка» может спать спокойно (по крайней мере до начала плей-офф, когда её захочет «унасекомить» некая омско-балашихинская команда), тогда как «Нефтехимику» покой только снится. И работать нижнекамцам приходится на два фронта: с одной стороны сжирая «Куньлунь», а с другой смотреть, чтобы самих не сожрал «Амур».
Несмотря на то что общая статистика личных встреч солидно на стороне «Магнитки», конкретно в нынешнем сезоне она ничего хорошего уральцам не обещает. Потому что «Нефтехимик» уже выиграл два из трёх «междусобойчиков», набрав пять очков против двух магнитогорских.
Ну и, конечно, самое главное – психология. Очки «Нефтехимику» нужны много больше, чем «Магнитке», которая свою задачу решила. Поэтому можно достаточно смело прогнозировать вполне себе результативную ничью в основное время (что-нибудь вроде 4:4, а может, даже и больше), за пределами которого «Нефтехимик» наберёт второе очко. И этот результат удовлетворит всё прогрессивное человечество, кроме «Амура» и «Куньлуня», — сказал Лебедев.
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