«Брешия» — «Наполи»: прогноз Валерия Непомнящего на игру Серии А

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч Серии А «Брешия» — «Наполи».
Ставка: победа «Наполи» за 1.50.
«Наполи» является фаворитом предстоящего матча. В последнее время игра команды начинает налаживаться, хоть пока и не хватает стабильности. Конечно, неаполитанцы пока ещё не в том состоянии, чтобы громить своих соперников, но для победы над «Брешией» класса подопечным Гаттузо явно хватит. «Наполи» борется за попадание в еврокубки, поэтому терять очки команде никак нельзя. «Брешия» решает совсем другие задачи. У команды большие проблемы как в обороне, так и в атаке, поэтому клуб находится внизу турнирной таблицы чемпионата Италии. Я не думаю, что игра получится очень результативной. «Наполи» сумеет забить один-два гола, а слабая атака «Брешии», скорее всего, не сможет огорчить вратаря неаполитанцев», — сказал Непомнящий.
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