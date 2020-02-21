Евгений Гончаров — Мухумат Вахаев: прогноз Эдуарда Вартаняна на бой лиги АСА

Российский профессиональный боец MMA, обладатель Кубка мира, участник MMA-турниров «Охотники за головами», «Колизей» и «Легенда» Эдуард Вартанян дал прогноз на бой Евгений Гончаров — Мухумат Вахаев.



Ставка: победа Вахаева за 2.21.



«Противостояние Гончаров — Вахаев — это противостояние двух чемпионов. Сейчас они оспорят пояс Лиги ACA.



Это бой в большинстве своем ударника против борца. Гончаров — ударник. Вахаев — борец. Победит тот, кто сможет навязать свой стиль и свое видение.



Небольшое преимущество за Вахаевым. Он все-таки представляет борьбу. 55 на 45 в пользу Вахаева», — сказал Вартанян.



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