«Авангард» — «Йокерит»: прогноз Владимира Вуйтека на встречу КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Йокерит».



Ставка: минимум 5 шайб в матче за 1.75.



«Йокерит» находится в хорошей форме, в принципе как и «Авангард». Омск же в прошлом матче проиграл в борьбе «Ак Барсу», но в предстоящей встрече я ставлю на «Авангард», потому что он играет дома. «Йокерит» на выезде играет хуже, чем на своём льду, да и он уже обеспечил себе третье место в Западной конференции, поэтому он не будет выкладываться на максимум возможностей.



У «Авангарда» сохраняется мотивация на оставшиеся матчи, так как он ведёт борьбу с «Барысом» за второе место на Востоке, поэтому омичи смогут победить. «Авангард» в этом сезоне сильнее «Барыса». Я считаю, что если омичи займут второе место в своей конференции, то это будет справедливый результат.



Шайб должно быть много, так как команды сыграют спокойно, без особого давления. Думаю, мы увидим как минимум пять голов в этой игре. В обороне команды сыграют не так жёстко, игроки перед матчами плей-офф постараются действовать аккуратно, чтобы подойти к решающим матчам без повреждений», — сказал Вуйтек.



Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

«Авангард» — «Йокерит». Прогноз: Войнов и Емелин исправятся за провал в Казани Омичи потеряли шансы на первое место Востока и теперь будут оборонять вторую строчку от «Барыса».