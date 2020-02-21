«Црвена Звезда» — ЦСКА: прогноз Владимира Гомельского на матч Евролиги

Известный в прошлом советский баскетболист и тренер, а ныне телекомментатор Владимир Гомельский дал прогноз на матч группового этапа Евролиги сезона-2019/2020 «Црвена Звезда» — ЦСКА.



Ставка: меньше 150 очков в матче за 1.80.



«В первом круге, 18 декабря, в Москве победил ЦСКА — 100:74. «Црвена» находится на 10-м месте, 10 побед и 14 поражений. Разница мячей 75,1:77,1 = -2,0. Команда тренера Душана Сакоты делает 34,8 подбора и отдает 15,4 результативной передачи за матч. У «Црвены» очень сильная задняя линия. В старте выходят сразу три защитника: Лоренцо Браун, Билли Бэрон и Бранко Лазич (на позиции легкого форварда). Есть еще Кевин Пантре, Чарльз Дженкинс и Огнен Добрич. Кроме Дженкинса, все обладают точными дальними бросками.



В передней линии не все так хорошо. Есть опытный, но вечно травмированный Стратос Перпероглу на позиции 3-го номера. На 4-м номере обычно начинает игру высокорослый снайпер Бориса Симанич, которого меняют то Деян Давидовац, то Марко Ягодич-Куриджа.

В распоряжении Сакоты есть три центровых: Джеймс Гист, Владимир Штимац и Майкл Оджо. В старте ожидаю Штимаца. На прошлой неделе «Црвена» отдала в аренду защитника Филиппа Човича и центрового Огнена Кузмича, но подписала Калина Лукаса. Интересно, появится ли последний на площадке против ЦСКА. «Црвена» гораздо лучше играет дома, чем на выезде.



ЦСКА располагается на 4-м месте, 16 побед и 8 поражений. Разница мячей 82,7:77,0 = +5,7. Команда тренера Дмитриса Итудиса делает 37,7 подбора и отдает 16,9 результативной передачи за матч.



Уилл Клайберн, Андрей Воронцевич и Михаил Кулагин травмированы. В старте ожидаю следующий состав: разыгрывающий Майкл Джеймс, атакующий защитник Дэрран Хиллиард, легкий форвард Никита Курбанов, мощный форвард Йоханнес Фойтманн, центровой Кайл Хайнс. В ротации принимают участие защитники Дэниэл Хэккетт, Янис Стрелниекс, Рон Бэйкер и Ховард Сент-Росс, нападающие Семен Антонов, Джоэл Боломбой и центровой Коста Куфос.



«Црвена» борется за попадание в ПО, а ЦСКА за то, чтобы в ПО получить преимущество своего поля. Прогноз: победа ЦСКА с преимуществом не более 9 очков. Общий тотал не более 155 очков», — сказал Гомельский.



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«Црвена Звезда» — ЦСКА. Прогноз: Итудис и Джеймс прервут в Белграде серию неудач ЦСКА потерпел в Евролиге два поражения подряд, а теперь направляется в Сербию.