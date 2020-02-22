«Челси» — «Тоттенхэм»: где смотреть трансляцию, во сколько начало, прогноз и ставка на АПЛ

В матче 27-го тура АПЛ 22 февраля состоится лондонское дерби «Челси» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча начнётся в 15:30 мск. В прямом эфире игру покажет Okko Спорт.

Прогноз «Чемпионата»: индивидуальный тотал «Челси» больше 1.5 за коэффициент 1.77.

«Жозе Моуринью имеет все основания считать проблемы «Челси» пустяком на фоне сложностей, с которыми столкнулся «Тоттенхэм». Португалец пришёл в команду в середине сезона и лишился по разным причинам трёх важнейших исполнителей. Эриксен уже играет за «Интер», а Кейн и Сон восстанавливаются после травм.



«Шпоры» проведут третий матч за семь дней в условиях ограниченной обоймы и отсутствия нескольких лидеров. Матч с «РБ Лейпциг» завершился поздно вечером в среду, а поединок с «Челси» начнётся в 12:30 по местному времени. «Тоттенхэм» трусливо отбивался от «быков», но всё равно уступил со счётом 0:1, а Нагельсман полностью переиграл Моуринью.



Жозе приходится латать дыры в составе за счёт молодёжи и резервистов. Неудивительно, что в этой ситуации коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Челси» — «Тоттенхэм» идут с явным перевесом в сторону хозяев. Чистую победу синих брать рискованно. У команды Фрэнка Лэмпарда частенько возникают проблемы в обороне, а Кепа и Кабальеро выручают далеко не всегда. На наш взгляд, можно проверить индивидуальный тотал «Челси» больше 1.5 за коэффициент 1.77.



«Тоттенхэм» под руководством Моуринью играл с «Челси» 22 декабря, и тогда дубль Виллиана принёс победу синим. Если команда Фрэнка Лэмпарда отгрузила «шпорам» два гола на выезде, то почему бы не повторить или даже не улучшить результат в родных стенах?



Согласно статистике, ожидаемых голов xG в нынешнем сезоне АПЛ больше «Челси» недобрал только «Уотфорд». «Тоттенхэм», наоборот, пропускает меньше, чем заслуживает, согласно продвинутым метрикам. Логика ставки на результативные действия хозяев простая: рано или поздно количество должно перерасти в качество.



Недавние поединки «Челси» и «Тоттенхэма» дают ещё больше оснований поверить в атаку хозяев. «Синие» были лучше «Манчестер Юнайтед» по xG, нанесли 17 ударов по воротам и забили два гола, которые отменил главный арбитр матча.



«Шпоры» во встрече Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» получили 16 ударов по своим воротам. Лишь за счёт комбинации из фантастических спасений Льориса в совокупности с бездарной реализацией соперника коллектив Жозе Моуринью пропустил только один гол».