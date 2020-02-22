«Питтсбург Пингвинз» — «Баффало Сэйбрз»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020 «Питтсбург Пингвинз» — «Баффало Сэйбрз».



Ставка: победа «Питтсбурга» за 1.80.



«Питтсбург» проиграл последний матч в Торонто (0:4). Но в целом «Пенс» одержали три победы в последних четырёх встречах и по-прежнему занимают первое место в Столичном дивизионе (80 очков в 59 матчах), опережая по дополнительным показателям «Вашингтон» (80 в 60).



У «Питтсбурга» солидный запас очков, в плей-офф команда попадёт. Главное, избежать в первом раунде встречи с «Кэпиталз». Лучше сыграть с «Коламбусом» или «Филадельфией». И важно не терять свою игру перед самыми важными матчами. Вот о чем стратегически думают в «Питтсбурге».



Ну а у «Баффало» никакой стратегии уже нет. Команда занимает четвёртое место с конца на Востоке (62 в 60). Шансы на плей-офф почти отсутствуют. А значит, можно распродать состав перед дедлайном и наиграть молодёжь на перспективу.



Как эти команды играли раньше? «Питтсбург» открыл дома чемпионат, принимая «Баффало». И уступил — 1:3, это было 3 октября. Но с тех пор они не встречались, и первый сумбурный матч сезона я бы не брал в расчет.



1,80 – нет повода не поставить на победу «Питтсбурга» в основное время. Хотелось бы присовокупить к этому и тотал больше 5,5. Но не будем зарываться. А что «Пингвинз» должны победить… Просто не очень легко представить, что Кросби и Малкин в конце февраля проиграют два раза подряд, да ещё споткнувшись на аутсайдере. «Баффало» сейчас — другая весовая категория».



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