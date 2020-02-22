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Чемпионат мира — 2020 по биатлону: расписание трансляций, где смотреть, прогнозы

Чемпионат мира — 2020 по биатлону: расписание трансляций, где смотреть, прогнозы
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Чемпионат мира — 2020 по биатлону проходит в Антхольце (Италия) с 13 по 23 февраля. Прямые трансляции соревнований можно смотреть на Первом канале, «Матч ТВ» и канале Eurosport.

Расписание чемпионата

22 февраля, суббота

Эстафета, женщины
Эстафета, мужчины

23 февраля, воскресенье

Масс-старт, женщины
Масс-старт, мужчины

Сегодня, 22 февраля, в Антхольце (Италия) на чемпионате мира — 2020 по биатлону состоятся эстафеты у женщин и у мужчин. Женская гонка начнётся в 13:45 мск, мужская — в 16:45 мск. Обе эстафеты покажет в прямом эфире Первый канал.

У женщин в число основных претендентов входят сборные Норвегии (2.05), Германии (3.50), Швеции (5.50) и Франции (6.00). Сборная России замыкает топ-5, поставить на победу нашей команды предлагается с коэффициентом 15.0.

У мужчин явным фаворитом идёт сборная Норвегии (1.83). Поставить на победу Франции в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех Германии идёт за 8.00, победа России — за 21.0.

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