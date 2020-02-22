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Биатлон. ЧМ-2020. Эстафета. Мужчины: по какому каналу, кто фаворит, состав сборной России

Биатлон. ЧМ-2020. Эстафета. Мужчины: по какому каналу, кто фаворит, состав сборной России
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Сегодня, 22 февраля, в Антхольце (Италия) на чемпионате мира — 2020 по биатлону состоится мужская эстафета. Начало — в 16:45 мск. Гонку покажет в прямом эфире Первый канал.

От сборной России выступят Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Александр Логинов.

У мужчин явным фаворитом идёт сборная Норвегии (1.83). Поставить на победу Франции в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.10. Успех Германии идёт за 8.00, победа России, которая находится на четвёртом месте в списке основных претендентов, — за 21.0. Финиш россиян в топ-3 оценён коэффициентом 3.74.

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Биатлон. ЧМ-2020, эстафета, мужчины. Прогноз: Логинов затащит сборную России на подиум
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