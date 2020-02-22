«Челси» — «Тоттенхэм»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Англии 22 февраля

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Челси» — «Тоттенхэм» в 27-м туре английской Премьер-лиги сезона-2019/2020.



Ставка: «Челси» не проиграет и тотал меньше 2,5 мяча за 2.40.



«Тоттенхэм» неудачно сыграл в Лиге чемпионов, проиграл дому «Лейпцигу». Теперь шансы на выход в 1/4 финала совсем низкие. Проблемы ещё и с составом. Кейна нет, Сона нет. Забивать, по сути, и некому. И в предстоящем матче эта проблема никуда не денется.



«Челси» только предстоит дебютировать в плей-офф Лиги чемпионов. Важная игра с «Баварией» на носу. Но последнюю встречу с «МЮ» «Челси» провёл бездарно, поэтому сейчас он будет стремиться реабилитироваться перед своими болельщиками. Уровень футболистов позволяет осмыслить всё и исправить недочёты. Для Лэмпарда эта игра также принципиальная. Всё-таки встреча с командой Моуринью.



Не думаю, что «Челси» потерпит второе поражение подряд от конкурентов за неделю, тем более снова играя у себя дома. Мне кажется, что гораздо аккуратнее «Челси» должен сыграть в защите, а впереди шанс хозяева найдут. Но всё-таки полной уверенности в победе «Челси» у меня нет, поэтому выберу ставку «Челси» не проиграет и тотал меньше 2,5 мяча». Голов много не жду. В первом круге так и было. А сейчас у «Тоттенхэма» совсем забивать некому», — сказал Титов.



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