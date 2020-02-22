«Вердер» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз Романа Нагучева на матч чемпионата Германии

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий Роман Нагучев дал прогноз на матч 23-го тура Бундеслиги сезона-2019/20 «Вердер» — «Боруссия» Дортмунд.



Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 1.85, победа «Боруссии» с форой (-1.5) за 2.05.



«Прогнозировать этот матч очень легко. Надо поставить на ТБ (3,5) и закурить. Но в этой встрече я предположу другой вариант. «Боруссия», вылетев из Кубка Германии обиднейшим образом, сумела здорово проявить себя в матче с «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Ещё и Эрлинг Холанд теперь выходит в стартовом составе. Дортмунд не простит «Вердер» за обидное поражение в Кубке.



Думаю, «Боруссия» одержит уверенную победу в этом матче. Да, на выезде команда Люсьена Фавра выглядит не так убедительно, как дома. Но матч с «Вердером» должен стать исключением. Это матч-месть, матч-реванш. Значит, для «Боруссим Д», которая бьётся за чемпионство и имеет неплохие кондиции, это будет важным аргументом. Я уверен, что «шмели» одержат уверенную победу», — сказал Нагучев.



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