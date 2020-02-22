«Челси» — «Тоттенхэм»: прогноз Дениса Казанского на матч английской Премьер-лиги в Лондоне

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч «Челси» — «Тоттенхэм Хотспур» в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.11.



«Очередная интересная афиша в АПЛ: Жозе Моуринью играет против Фрэнка Лэмпарда. Вторая серия. Первая, как вы помните, закончилась победой ученика — команда Лэмпарда выиграла на выезде со счетом 2:0. Вот теперь домашняя игра после того, что случилось с «Тоттенхэмом» в Лиге чемпионов. Помимо поражения, матч выжал все соки из команды Моуринью. Такого взбешённого Жозе я не видел уже достаточно давно. Есть объективные причины. Сон, который забивает почти две трети мячей в этом соревновании, отсутствует. Нет Гарри Кейна.



У «Челси» тоже есть свои проблемы, но они, на мой взгляд, не настолько тяжёлые. В любом случае мне кажется, что Жозе «припаркуется». После того, что случилось на своём стадионе с «Манчестер Юнайтед», и глядя на турнирную таблицу, тоже подумает, что важно не проиграть. Поэтому гнать и бежать — это не про «Челси» в этой встрече. И совершенно точно — не про «Тоттенхэм».



Думаю, что будет тяжёлая игра, как часто бывает между этими командами. В трёх случаях из последних четырёх были низы. Мне кажется, что здесь тотал меньше 2,5 мяча. Вот что режется. Проблемы в атаке есть и у тех и других. И крепкая оборона, построенная для результата. Вот что будет в этом матче».



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