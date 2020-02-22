«Шальке-04» — «РБ Лейпциг»: прогноз Алексея Андронова на матч немецкой Бундеслиги

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Шальке-04» — «РБ Лейпциг» в 23-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2019/2020.
Ставка: «РБ Лейпциг» победит за 1.80.
«Это игра Бундеслиги, в которой, как мне кажется, «Лейпцигу» пора предъявить себя как конкурента на высокие места. Команда провела хороший матч в Лиге чемпионов, добилась очень успешного для себя результата. Не будем забывать, что там у «Тоттенхэма» были большие проблемы с составом. Но я бы больше обращал внимание на «Лейпциг» и длину его скамейки. Мне кажется, что на предстоящую встречу не должен оказать влияние тот факт, что у «Шальке» есть лишнее время на подготовку.
Гельзенкирхен — команда, которая чаще всего играет плохо, а вот очки набирает хорошо. Но мне кажется, что так вечно продолжаться не может.
Думаю, что тренерский штаб «Лейпцига» хорошо подготовится к этой игре. Верю в то, что «Лейпциг» одержит победу. Коэффициент — 1.80».
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