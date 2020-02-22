«Челси» — «Тоттенхэм»: прогноз Александра Елагина на матч чемпионата Англии 22 февраля

Известный комментатор Александр Елагин сделал прогноз на матч «Челси» — «Тоттенхэм Хотспур» в 27-м туре английской Премьер-лиги сезона-2019/2020.
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.12.
«Хозяева поля попали, судя по всему, в сумеречную зону. С одной стороны, нельзя сказать, что они в кризисе. С другой — порадовать своих болельщиков результатами они не могут уже четыре тура подряд, с 23-го по 26-й, взяв всего два очка. На их счету две ничьих с одинаковым счетом 2:2 и два сухих поражения — 0:2 и 0:1. Причем последнее поражение как раз от «Манчестер Юнайтед», своего главного конкурента в борьбе за это лигочемпионское место.
«Тоттенхэм», напротив, уже семь матчей подряд во всех турнирах идёт без поражений. Пять побед, из которых три в АПЛ, и две ничьих — одна в Премьер-лиге. Причём две последние победы были добыты в тяжелейшей борьбе: 2:0 — над «Ман Сити» на своем поле, и 3:2 на выезде — над «Астон Виллой», которая сражается за прописку в АПЛ на будущий сезон.
Одна напасть у «Тоттенхэма»: выбыл Харри Кейн, и попадёт он в состав, дай бог, только в мае месяце, перед финальным турниром Евро-2020. А тут ещё и Сон сломал руку — как раз в матче с «Астон Виллой». Он тоже выпадет недели на две. Игроку сделали операцию, и он не поможет команде в игре против «Челси». Это, конечно, большая потеря для «шпор».
Игра 22 февраля представляется упорной, жёсткой и, мне кажется, скупой на голы. Уж слишком велика цена ошибки. Думаю, команды будут действовать с оглядкой на свои ворота. Поэтому мой выбор — тотал меньше 2.5 с коэффициентом 2.12».
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