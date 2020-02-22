«Челси» — «Тоттенхэм»: ставка Виктора Гусева на матч английской Премьер-лиги 22 февраля

Известный комментатор Виктор Гусев сделал прогноз на матч «Челси» — «Тоттенхэм Хотспур» в 27-м туре английской Премьер-лиги сезона-2019/2020.



Ставка: «Тоттенхэм Хотспур» не проиграет за 2.05.



«Смотрите, что получается: календарь очень плотный, «Челси» проводит матч с «Тоттенхэмом» за три дня до игры с «Баварией» в 1/8 Лиги чемпионов. Наверное, это будет давить на «Челси», потому что нет двух составов, да и не выпустишь резервный состав ни в одном из этих матчей. Разница всего в три дня — в голове футболистов «Челси» это должно сидеть.



У «Тоттенхэма» всё наоборот. Он выйдет на матч с «Челси» три дня спустя после игры 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом» дома. Здесь можно говорить не об озабоченности будущими результатами, а просто об элементарной усталости после игры. Нужно держаться и пытаться победить.



Попытаемся оценить, в какой форме и в каком настроении команды подойдут к этому матчу. Они играли в первом круге 22 декабря. Матч был на поле «Тоттенхэма», победителем со счётом 2:0 стал «Челси». Возможно, футболисты «Тоттенхэма» будут думать ещё и о реванше. Если говорить о позиции в чемпионате Англии, то здесь идёт борьба за попадание в четвёрку лучших, чтобы и на будущий год в Лиге чемпионов сразиться.



Что было в предыдущем туре? «Тоттенхэм» в своем стиле сумел вырвать победу у «Астон Виллы» на последних минутах со счетом 3:2. В отсутствие Кейна пришли другие бомбардиры. Сон забил два мяча, один из них — с пенальти. «Челси» уступил «МЮ», игра завершилась победой «Манчестера» со счётом 2:0.



Обсудим последние пять матчей «Тоттенхэма». Мы говорим об эмоциональном кризисе «Тоттенхэма», но одержаны четыре победы в пяти последних матчах. В трёх случаях — победа с разницей в один мяч. «Тоттенхэм» пропускает, конечно, но он и забивает. «Тоттенхэм» дожимает соперника.



У «Челси» в последних матчах — две победы, две ничьих и два поражения. Такая вот ситуация. Мой прогноз: в матче «Челси» — «Тоттенхэм» гости не проиграют с коэффициентом 2.05».



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