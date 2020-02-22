«Вердер» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз Сергея Кривохарченко на матч чемпионата Германии

Известный комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч 23-го тура Бундеслиги сезона-2019/20 «Вердер» — «Боруссия» Дортмунд.



Ставка: победа «Боруссии» с форой (–1.5) за 2.01.



«Матч с «ПСЖ» получился очень удачным даже не столько с точки зрения результата — всё-таки пропускать на своем поле, конечно, не стоило — сколько с точки зрения содержания игры. В кои-то веки Дортмунд смог очень хорошо оборонятья. С «Айнтрахтом» тоже получилось. Эмре Джан был очень важен на поле, своей агрессивной игрой он показал парижским лидерам, что здесь будет сложно себя проявить. Практически нейтрализовали Неймара и Мбаппе. Холанд опять себя проявил — тут ничего нового.



Часто бывает, что после Лиги чемпионов команды разных чемпионатов — это касается не только дортмундской «Боруссии» — не успевают психологически настроиться на следующего соперника и теряют очки. В данном случае, как мне кажется, здесь невелика вероятность подобного хода событий. Я так думаю не только потому, что «Вердер» находится в кризисе, — он просто очень-очень плох. «РБ Лейпциг» не напрягался и забил два мяча после стандартов в ворота «Вердера», а мог забить гораздо больше трёх. А у «Вердера» не было ни единого шанса.



У «Вердера» по-прежнему проблемы с травмированными и дисквалифицированными. В каждом матче футболисты «Вердера» получают ненужные жёлтые карточки. Это очень злит руководство, но сделать они пока ничего не могут, по крайней мере не могут Франк Бауманн и Кофельдт. У «Вердера» всё достаточно плохо в атаке. Самая яркая вспышка в последнее время — это, конечно, победа над Дортмундом в Кубке Германии. Как мне кажется, именно это обстоятельство и минимизирует здесь шанс очередного сюрприза, поскольку дортмундская «Боруссия» учится на своих ошибках.



Свежи воспоминания о вылете из Кубка, об обидном поражении от «Вердера» на выезде. Поэтому, мне кажется, что Дортмунд приедет в Бремен, во-первых, достаточно отдохнувшим, так как Лига чемпионов для них была во вторник. Во-вторых — с положительными эмоциями. В-третьих — проведя два хороших матча с оборонительной точки зрения, которыми все довольны, а в-четвёртых — не расслабляясь, ситуация в чемпионате не позволяет этого. Очень хочется Дортмунду взять реванш за поражение от «Вердера».



Мне кажется, что «Боруссия» может провести эту встречу очень собранно и зло — благодаря тому же Эмре Джану — и победить достаточно уверенно. Может быть, даже и пропустив. Можно рассмотреть ставку на победу Дортмунда с форой (–1.5) с очень хорошим коэффициентом 2.01. Здесь есть риск, но риск иногда себя оправдывает».



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