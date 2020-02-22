«Барселона» — «Эйбар»: прогноз Михаила Поленова на матч испанской Примеры

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч Примеры сезона-2019/2020 «Барселона» — «Эйбар».



Ставка: победа «Барселоны» с форой (–2) за 2.05.



«Одна из главных отличительных черт “Эйбара” — это умение хорошо защищаться. Однако если посмотрим на результаты последних матчей, то мы увидим, что в общем-то там достаточно серьёзные проблемы. Уже довольно давно команда не может регулярно выигрывать. Они очень много пропускает, в том числе и в домашних матчах. Вообще, сухой матч для “Эйбара” — это довольно серьёзное событие и достаточно редкое. Естественно, сложно представить, что сухой матч пройдёт с действующим чемпионом страны.



На “Камп Ноу” играть неудобно всем. Не только потому, что против них сильная команда, но ещё и поле. Оно довольно широкое, заставляет оборону растягиваться, что работает в пользу “Барселоны”. Поэтому я предлагаю вам задуматься над вариантом “победа “Барселоны” с форой (–2)”.



“Эйбар” — по-своему симпатичная и яркая команда. Хочется ей сопереживать, но давайте иметь в виду ещё и турнирную таблицу. Одно очко отставания от мадридского “Реала” всегда “Барселону” будет очень хорошо мотивировать дополнительно. Хотя мне кажется, что это не очень и нужно. С учётом того, что есть кем играть в атаке, и чем больше игр, тем большой команде лучше. Поэтому мне кажется, что судьба “Эйбара” может быть довольно печальной в предстоящей встрече. Они не в самом лучшем состоянии едут просто на жуткий выезд. Победа “Барселоны” с форой (–2) — по-моему, очень даже хороший вариант».



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