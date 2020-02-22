Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Ставки / Новости /

СПАЛ — «Ювентус»: прогноз Павла Занозина на матч чемпионата Италии

СПАЛ — «Ювентус»: прогноз Павла Занозина на матч чемпионата Италии
Ставки / Прогнозы 0

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч чемпионата Италии СПАЛ — «Ювентус».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.30.

«Матч между СПАЛом и «Ювентусом» имеет прямое отношение к раскладу сил в чемпионской гонке. Ситуация в преддверии этого противостояния довольно простая. СПАЛ находится в подвале турнирной таблицы и занимает последнее место. «Ювентус» же единолично лидирует. В матче сойдутся два полюса.

Тем не менее не могу ожидать, что туринцы легко разгромят соперника. Дело в том, что у команды Маурицио Сарри на следующей неделе первый матч противостояния 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов с французским «Лионом». Вполне возможно, что туринцы поберегут силы или кого-то из основных игроков и не станут выкладываться на полную катушку.

Уверен, гости всё равно добьются победы, но сделают это в не самом ярком и результативном стиле. Исходя из этого жду довольно нерезультативной игры. Советую поставить на тотал меньше 2,5 гола».

Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020