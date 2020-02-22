СПАЛ — «Ювентус»: прогноз Павла Занозина на матч чемпионата Италии

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч чемпионата Италии СПАЛ — «Ювентус».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.30.
«Матч между СПАЛом и «Ювентусом» имеет прямое отношение к раскладу сил в чемпионской гонке. Ситуация в преддверии этого противостояния довольно простая. СПАЛ находится в подвале турнирной таблицы и занимает последнее место. «Ювентус» же единолично лидирует. В матче сойдутся два полюса.
Тем не менее не могу ожидать, что туринцы легко разгромят соперника. Дело в том, что у команды Маурицио Сарри на следующей неделе первый матч противостояния 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов с французским «Лионом». Вполне возможно, что туринцы поберегут силы или кого-то из основных игроков и не станут выкладываться на полную катушку.
Уверен, гости всё равно добьются победы, но сделают это в не самом ярком и результативном стиле. Исходя из этого жду довольно нерезультативной игры. Советую поставить на тотал меньше 2,5 гола».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 22 февраля 2020
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
- 21 февраля 2020
-
23:00
-
22:00
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00