СПАЛ — «Ювентус»: прогноз Павла Занозина на матч чемпионата Италии

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч чемпионата Италии СПАЛ — «Ювентус».



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.30.



«Матч между СПАЛом и «Ювентусом» имеет прямое отношение к раскладу сил в чемпионской гонке. Ситуация в преддверии этого противостояния довольно простая. СПАЛ находится в подвале турнирной таблицы и занимает последнее место. «Ювентус» же единолично лидирует. В матче сойдутся два полюса.



Тем не менее не могу ожидать, что туринцы легко разгромят соперника. Дело в том, что у команды Маурицио Сарри на следующей неделе первый матч противостояния 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов с французским «Лионом». Вполне возможно, что туринцы поберегут силы или кого-то из основных игроков и не станут выкладываться на полную катушку.



Уверен, гости всё равно добьются победы, но сделают это в не самом ярком и результативном стиле. Исходя из этого жду довольно нерезультативной игры. Советую поставить на тотал меньше 2,5 гола».



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