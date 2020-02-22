«Лестер» — «Манчестер Сити»: прогноз Романа Гутцайта на матч чемпионата Англии 22 февраля

Известный комментатор Роман Гутцайт сделал прогноз на матч «Лестер» — «Манчестер Сити» в 27-м туре английской Премьер-лиги сезона-2019/2020.
Ставка: «Лестер» не проиграет за 2.21.
«У «Манчестер Сити» наступил момент, когда нужно определиться. У команды Пепа Гвардиолы сейчас крайне важный отрезок сезона. В 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов «горожан» ждет противостояние с мадридским «Реалом» Зинедина Зидана. Думаю, Гвардиола может пожертвовать встречей внутреннего чемпионата перед еврокубковым матчем. Быть может, «Манчестер Сити» даже сыграет не в оптимальном составе.
«Лестер» в этом сезоне приятно удивляет. Брэндан Роджерс выстроил отличную команду, которая должна по итогам сезона пробиться в Лигу чемпионов. К тому же на «Кинг Пауэр» «лисы» способны потрепать нервы и отобрать очки практически у любого соперника.
Выберу не самый популярный вариант. Мне кажется, «Лестер» вполне готов дать бой «Манчестер Сити» и получить положительный результат в матче с действующим чемпионом АПЛ. Советую поставить на то, что «Лестер» не проиграет».
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