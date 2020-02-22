«Фиорентина» — «Милан»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии

Футбольный комментатор, спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 25-го тура Серии А «Фиорентина» — «Милан».
Ставка: победа «Фиорентины» за 2.70.
«Милан» ужасно провёл предыдущий матч. Пусть и выиграл, но по содержанию встреча с «Торино» была просто катастрофой. «Фиорентина» же обыграла соперника, забив пять мячей, да и вообще, «фиалки» периодически показывают очень симпатичный футбол. Очень солидный состав, на некоторых позициях даже превосходящий состав «Милана».
В этом матче «россонери» снова постараются втянуть «Фиорентину» в тягучий футбол, который не может радовать глаз болельщика. Но «Фиорентина» дома может постараться предложить другой сценарий, поэтому поставлю на чистую победу фиолетовых».
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- 22 февраля 2020
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