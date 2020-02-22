«Леванте» – «Реал Мадрид»: прогноз Михаила Поленова на матч 25-го тура чемпионата Испании

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч Примеры сезона-2019/2020 «Леванте» – «Реал».
Ставка: победа “Реала” с форой (-1) за 1.77.
«Мы видим прекрасно, что даже вот такой выстроенный, и, казалось бы, прагматичный “Реал” иногда дает сбой и пропускает там, где казалось бы, трудно пропустить.
Давайте посмотрим на игру “Реала” при Зидане в последнее время. Когда мы говорим про организацию, про дисциплину, про прагматизм, мы должны иметь в виду достаточно высокую концентрацию команды. Особенно пропустив какой-то удар в виде неудачного матча. Вспомните игру в Мальорке. Это просто катастрофа. Но после нее как раз и пошел вот этот прагматичный футбол, команда собралась. “Сельта” как раз и может быть той самой осечкой, после которой “Реал” снова соберет волю в кулак и перестанет играть как-то вальяжно.
К чему я клоню? К тому, что “Леванте” может создать проблемы. Но я верю в класс игроков и на мой взгляд класс зачастую порядок бьет, хотя в жизни скорее наоборот. Когда у тебя такой выбор игроков, такие варианты взаимодействий, мне кажется, что даже “Леванте” здесь будет непросто. Эта гонка ноздря в ноздрю с “Реалом” и “Барселоной” заставляет играть прагматично. Для “Реала” прагматизм по-моему в атаке. Поэтому я предлагаю вариант — победа “Реала” с форой (-1)».
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