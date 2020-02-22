Уайлдер — Фьюри 2: прогноз и ставка Романа Мазурова на реванш 23 февраля 2020

Комментатор Роман Мазуров дал прогноз на бой за титул чемпиона по версии WBC в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри 2. Реванш состоится 23 февраля, начало — не раньше 7:00 мск.



Ставка: победа Фьюри за 2.04.



«Давайте вспомним, как проходил первый поединок. Тайсон Фьюри работал в своей излюбленной манере, отрабатывая вторым номером. Ну а Деонтей Уайлдер своими непонятными закидухами пытался проломить своему оппоненту голову. И два раза у него это почти получилось, потому что он отправлял Цыганского Короля на пол. Но Фьюри вставал и продолжал бой. В итоге была объявлена ничья, хотя очень многие до сих пор считают, что Тайсон Фьюри, даже несмотря на эти два нокдауна, одержал победу.



С тех пор утекло много воды. Деонтей Уайлдер выиграл два поединка, уничтожив Доминика Брезила и в реванше — Луиса Ортиса. Но не будем забывать о том, что пока Луис Ортис не принял горизонтальное положение, он вёл на карточках судей. Уайлдер вёл тогда бой очень невнятно. Я тот поединок комментировал и не понимал, что происходит и как Уайлдер собирается выигрывать. А как и всегда. Вот этим своим невероятным коронно-похоронным ударом он отправил Луиса Ортиса спать, доказав, что можно обладать какой угодно техникой, можно обладать какими угодно медалями, но это профессиональный бокс.



После первой зарубы с Уайлдером Тайсон Фьюри также провёл два боя. Он выиграл у Отто Валена, и выиграл достаточно убедительно. Но там ему немножко спутало карты рассечение, которое не помешало Тайсону Фьюри довести дело до логического завершения.



Ответный поединок будет проходить точно так же, как и первый. Весь вопрос в форме бойцов. Если Тайсон Фьюри подойдёт к этому противостоянию в той же форме, в которой он был в первом бою, в той же форме, в которой он был в бою против Владимира Кличко, то именно британец, по моему мнению, будет фаворитом этой битвы. Да, Уайлдер, конечно, может попасть, что он уже ни раз доказывал. Но согласитесь, что ноги Тайсона Фьюри, его чувствительность, его пластичность — как бы непривычно это ни звучало в отношении мужика, который весит за сто килограммов и ростом за два метра, — весомый аргумент. Он реально пластичный и текучий как ртуть. Поэтому давайте представим, что оба будут в хорошей форме, и тогда мой фаворит в этом противостоянии — именно Тайсон Фьюри. Потому что если он не пропустит, то просто-напросто переиграет Деонтея Уайлдера ногами, одержит победу и заберёт пояс WBC».

Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри 2. Прогноз на реванш: Цыганский Король заберёт пояс WBC Уайлдер уложил спать Ортиса первым же попаданием, но с британцем будет тяжелее.