«Барселона» — «Эйбар»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата Испании 22 февраля

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч 25-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Барселона» — «Эйбар».
Ставка: «Барселона» победит всухую за 2.08.
«Эйбар» находится в нижней части таблицы. К этой встрече он подходит с тремя матчами подряд без побед. Была ничья с «Сельтой», была ничья с «Бетисом», в последнем матче — поражение от «Алавеса» — 1:2.
У «Барселоны» вроде всё в порядке — три победы подряд. Но она раздираема какими-то внутриклубными конфликтами. PR-война идёт. Скоро перевыборы президента клуба. Вбросы были, есть и будут относительно работы Бартомеу. На команде это, конечно, не лучшим образом отражается.
Травму получил Жорди Альба. Он не сыграет. Остальные вроде должны выйти. Ну и ещё странный трансфер «Барселона» провернула, подписав Мартина Брайтвайта. Не знаю, сыграет он или нет, но без Дембеле и Суареса какие-то варианты Сетьен должен иметь, помимо Месси и Гризманна.
Месси не забивает на протяжении четырёх игр подряд. Его гол напрашивается, но оценивается скромно — 1.44. Я бы рискнул за 3.13 взять ставку, что он откроет счёт в матче. Но это хулиганство. А основная ставка — «победа «Барселоны» всухую. Всё-таки в четырёх последних играх она пропускала — от «Валенсии», «Леванте», «Бетиса» и «Хетафе». Важно «Барселоне» надежно сыграть в обороне перед встречами с «Наполи».
Шарлес у «Эйбара» дисквалифицирован. Правда, есть Энрич и другие, тот же Орельяна. Но я надеюсь, что «Барселона» сыграет ответственно и не пропустит».
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