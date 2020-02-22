«Лестер» — «Ман Сити»: прогноз Ильи Казакова на матч 27-го тура английской Премьер-лиги

Известный комментатор Илья Казаков сделал прогноз на матч «Лестер Сити» — «Манчестер Сити» в 27-м туре английской Премьер-лиги сезона-2019/2020.



Ставка: «Ман Сити» победит за 1.75, ТМ 2.5 мяча за 2.55.



«Манчестер Сити» совсем недавно играл с «Вест Хэмом». В упорной борьбе выиграл этот матч. Теперь «горожане» играют с «Лестером». Это выездная встреча. Она будет непростой для каждой из команд.



После новости об исключении «Ман Сити» из Лиги чемпионов у меня возникло ощущение, что Гвардиола и игроки сделают всё, чтобы пройти этот сезон максимально красиво и покинуть команду (речь идёт о тех игроках, которые уйдут) с приподнятой головой, с чувством, что они ушли чисто, хорошо и закрыли эту историю без каких-либо мучений.



У «Манчестер Сити» практически идеальный состав на этот матч. У «Лестера» кадровых проблем больше. Но я думаю, что в этой игре скажется другое: что в этот отрезок чемпионата, в феврале-марте, у «Манчестер Сити» есть опыт прибавлять и выкатываться на финиш сезона в качестве команды, которая знает, когда прибавить и когда очки потерять.



Я думаю, что все потери очков (в большом количестве) для «горожан» остались позади. Я думаю, что игра получится низовой. «Ман Сити» не будет абсолютно готов физически. Ну и «Лестер» играет дома. Как ни странно, команда будет действовать осторожнее. К тому же «горожане» мало забивают в последних матчах в чемпионате».



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