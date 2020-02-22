Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри 2: прогноз Сауля Альвареса на реванш в тяжёлом весе

Чемпион мира по версиям WBC Franchise и WBA Super в среднем весе Сауль Альварес поделился ожиданиями от повторной встречи Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри. По словам мексиканца, Фьюри для победы необходимо провести идеальный поединок.
«Это будет очень интересное противостояние. Если Тайсон будет всё делать правильно с первой и до последней секунды, то он, вероятнее всего, победит. Но ему нужно провести идеальный бой. Фьюри отлично двигается, и он очень умён на ринге. Но мы знаем, что Уайлдер обладает нокаутирующей мощью. Он способен завершить поединок одним ударом».
Реванш начнётся 23 февраля не ранее 07:00 мск. В ставках на бой Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри американец котируется с коэффициентом 1.92. Победу Фьюри оценивают коэффициентом 2.04.
- 22 февраля 2020
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