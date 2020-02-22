Биатлон. ЧМ-2020: прогноз Ольги Зайцевой на женскую эстафету 22 февраля в Антхольце

Двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира по биатлону Ольга Зайцева дала прогноз на женскую эстафету чемпионата мира в Антхольце.



Ставка: Россия попадёт в топ-3 за 5.00, Норвегия попадёт в топ-3 за 1.25, Германия попадёт в топ-3 за 1.35.



«На чемпионате мира по биатлону осталось два самых эмоциональных и интересных дня — эстафеты и масс-старты.

Биатлон — очень непредсказуемый вид спорта, особенно женская эстафета. Проанализировав результаты предыдущих гонок, считаю, в первую тройку попадёт команда Германии. Девочки в пасьюте очень хорошо выступили: три были в десятке, еще одна — в топ-15. Хорошие позиции, ходом они не проигрывали и хорошо стреляли. Германия смотрится на этом чемпионате мира очень хорошо, есть шансы завоевать медали в эстафете.



Команда Норвегии тоже попадёт в тройку. Это лидер на чемпионате мира. Результаты в пасьюте были более разбросанными: Сулемдаль не бежала, но побежит на первом этапе, где главное — хорошо отстрелять и спокойно дойти в пелотоне на передачу. Ройселанд была третьей, ещё две девочки — 15-я и 16-я. Это хорошие результаты для будущей эстафеты.



Болею за команду России. Считаю, она будет в тройке. По результатам пасьюта девчонки выступили кучно: Катя Юрлова была 12-й, остальные заняли 21-е, 23-е и 24-е места. От них мало кто ждёт борьбы за медали, но они соберутся и покажут хороший результат».



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