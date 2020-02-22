Биатлон. ЧМ-2020: прогноз Ольги Зайцевой на мужскую эстафету 22 февраля в Антхольце

Двукратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира по биатлону Ольга Зайцева дала прогноз на мужскую эстафету чемпионата мира в Антхольце.



Ставка: Швеция попадёт в топ-3 за 4.50, Норвегия попадёт в топ-3 за 1.12, Франция попадёт в топ-3 за 1.12.



«На чемпионате мира по биатлону после женской эстафеты предстоит пробежать эстафету мужчинам. Это эмоциональная гонка, контактная дисциплина, где результат зависит от слаженной работы всех четырёх спортсменов.



Проанализировав предыдущие старты всего чемпионата мира, считаю, в первую тройку попадет команда Франции. На этом чемпионате мира она явный лидер. Там собраны спортсмены, которые в спринте и пасьюте показывали хорошие результаты. Все были в десятке, кроме Дестье, который на спринте был 18-м, но потом исправился и вошел в десятку. Это хороший задел на эстафету.



Команда Норвегии тоже должна выступить хорошо. У нее разброс в результатах: два спортсмена были за пределами топ-20, а братья Бе — в десятке. Здесь могут быть ошибки. Но они сильны ходом и могут оказаться в числе лидеров.



На попадание в тройку могут претендовать несколько команд – Австрии, Германии, Швеции. У России, например, был разброс: Елисеев был 11-м, а на пасьюте — 55-м. Нет стабильных результатов, как у Швеции. Все ребята показали близкие результаты в пределах топ-20, не было большого разброса. Стабильные результаты могут привести команду к хорошему результату в эстафете».



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