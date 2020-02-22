Уайлдер — Фьюри 2: прогноз Эдуарда Вартаняна на реванш за титул чемпиона в тяжёлом весе
Российский профессиональный боец MMA обладатель Кубка мира Эдуард Вартанян дал прогноз на бой за титул чемпиона по версии WBC в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри 2. Реванш состоится 23 февраля, начало — не раньше 7:00 мск.
Ставка: ничья за 25.0.
«Уайлдер – Фьюри – противостояние, которое интересно не только внутри боксерского ринга, но и за его пределами, потому что бойцы харизматичные, будут максимально себя проявлять и давить психологически перед боем, подогревая интерес.
Скорее всего, Фьюри будет провоцировать соперника, ловить на контратаках. Уайлдер будет использовать тайминг и длину рук, свои двойки и полуторки.
Очень равный поединок, всё будет зависеть от того, кто сможет больше навязать свой стиль, шансы 50 на 50».
Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри 2. Прогноз на реванш: Цыганский Король заберёт пояс WBC
Уайлдер уложил спать Ортиса первым же попаданием, но с британцем будет тяжелее.
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