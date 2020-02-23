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«Дженоа» — «Лацио»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии 23 февраля

«Дженоа» — «Лацио»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии 23 февраля
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный комментатор и спортивный журналист Нобель Арустамян дал прогноз на матч 25-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Дженоа» — «Лацио».

Ставка: обе забьют за 1.70.

«Лацио» уже не проигрывает на протяжении 19 матчей подряд в чемпионате Италии, из них лишь четыре или пять завершились с ничейным результатом. То есть феноминальный у «Лацио» показатель, и все в Италии ждут, когда эта сказка закончится.

Матч с «Дженоа» непростой, выездной, но всё равно мне кажется, что «Лацио» сейчас на таком подъёме, что вряд ли проиграет. Другое вопрос в том, что силы небезграничны, и мне кажется, что «Лацио» наверняка пропустит. Тем не менее мне кажется, что «Лацио» непременно забьёт, особенно учитывая форму Чиро Иммобиле. Поэтому мой прогноз — обе забьют».

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