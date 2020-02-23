«Осасуна» — «Гранада»: прогноз Жорди Гратакоса на матч чемпионата Испании

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 25-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Осасуна» — «Гранада».
Ставка: победа «Осасуны» в один мяч за 3.80.
«Гранада» набрала на два очка больше, чем «Осасуна», но для обеих команд ситуация в таблице очень комфортная. Их главной задачей на сезон было сохранить прописку в элите, и с этим клубы пока успешно справляются.
«Осасуна» на прошлых выходных обыграла крепкий «Атлетик», чем упрочила своё положение в лиге. Не сможет принять участие в игре Авила, что не пойдёт на пользу атакующему потенциалу памплонцев. Его должен заменить Арнаис, поигравший в «Барселоне Б». Он обладает хорошей техникой и может при случае отличиться.
В «Гранаде» есть Сольдадо. Пожалуй, это самый звёздный футболист в их составе. Против «Осасуны», когда она играет дома, всегда приходится очень тяжело. Для меня команды равны, но за счёт фактора домашнего поля хозяева имеют хорошие шансы победить».
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