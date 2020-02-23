«Витесс» — ПСВ: прогноз Романа Нагучева на матч чемпионата Нидерландов 23 февраля

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий Роман Нагучев дал прогноз на матч 24-го тура Эредивизи сезона-2019/2020 «Витесс» — ПСВ.



Ставка: ничья за 3.55.



«Тяжело прогнозировать матч ПСВ и «Витесса» сейчас. ПСВ вроде бы обрёл себя, одержал две победы с одинаковым счетом — 3:0. «Витесс» хоть и вылетел из Кубка Нидерландов, но всё-таки команда крепкая. Особенно хорошо она играет у себя дома.



Мне кажется, ПСВ пока до конца не понял, как ему играть. Поэтому я не уверен, что гости выиграют. Думаю, что Сэм Ламмерс обретает форму. Вполне может он забить в этой игре. Но я думаю, что матч завершится вничью. Команды находятся в одинаковом состоянии. Обычно ничью предсказать сложно, но я сделаю это. Возможно, матч даже закончится со счетом 1:1».



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