«Витесс» — ПСВ: прогноз Романа Нагучева на матч чемпионата Нидерландов 23 февраля

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий Роман Нагучев дал прогноз на матч 24-го тура Эредивизи сезона-2019/2020 «Витесс» — ПСВ.
Ставка: ничья за 3.55.
«Тяжело прогнозировать матч ПСВ и «Витесса» сейчас. ПСВ вроде бы обрёл себя, одержал две победы с одинаковым счетом — 3:0. «Витесс» хоть и вылетел из Кубка Нидерландов, но всё-таки команда крепкая. Особенно хорошо она играет у себя дома.
Мне кажется, ПСВ пока до конца не понял, как ему играть. Поэтому я не уверен, что гости выиграют. Думаю, что Сэм Ламмерс обретает форму. Вполне может он забить в этой игре. Но я думаю, что матч завершится вничью. Команды находятся в одинаковом состоянии. Обычно ничью предсказать сложно, но я сделаю это. Возможно, матч даже закончится со счетом 1:1».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 23 февраля 2020
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:00
- 22 февраля 2020
-
23:00
-
22:00
-
21:15
-
21:00
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15