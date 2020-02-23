«Интер» — «Сампдория»: ставка Георгия Черданцева с коэффициентом 21.0 на матч Серии А

Популярный футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев сделал прогноз на матч Серии А «Интер» — «Сампдория».
Ставка: точный счёт второго тайма 3:1 за 21.0.
«И здесь я постараюсь найти большой коэффициент. В линии много крупных коэффициентов, но все они строятся вокруг большого количества забитых мячей и крупной победы «Интера».
Думаю, у «Интера» есть все основания рассчитывать на крупную победу, потому что они идут с двумя поражениями — от «Наполи» и «Лацио». «Сампдория» находится в ужасном состоянии. В последних пяти матчах дважды пропускала по 5 мячей и один раз — 4. Думаю, она не в силах настроиться на этот матч.
Поэтому я думаю, что «Интер» должен выигрывать с большим преимуществом. У него очень разнообразная группа атаки. Так что как бы «Сампдория» ни встала в оборону, она попадёт под раздачу.
Есть вариант — взять точное количество голов. Например, больше 6 или 4–5. Но мне очень нравится вариант «счёт второго тайма 3:1 за коэффициент 21». Прекрасная тема, потому что «Сампдория» забьёт. «Интер» в этом календарном году пропускал во всех домашних матчах.
Итак, играем точный счет второго тайма — 3:1».
Читайте также обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
- 23 февраля 2020
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:00
- 22 февраля 2020
-
23:00
-
22:00
-
21:15
-
21:00
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30