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«Интер» — «Сампдория»: ставка Георгия Черданцева с коэффициентом 21.0 на матч Серии А

«Интер» — «Сампдория»: ставка Георгия Черданцева с коэффициентом 21.0 на матч Серии А
Ставки / Прогнозы 0

Популярный футбольный комментатор и ведущий Георгий Черданцев сделал прогноз на матч Серии А «Интер» — «Сампдория».

Ставка: точный счёт второго тайма 3:1 за 21.0.

«И здесь я постараюсь найти большой коэффициент. В линии много крупных коэффициентов, но все они строятся вокруг большого количества забитых мячей и крупной победы «Интера».

Думаю, у «Интера» есть все основания рассчитывать на крупную победу, потому что они идут с двумя поражениями — от «Наполи» и «Лацио». «Сампдория» находится в ужасном состоянии. В последних пяти матчах дважды пропускала по 5 мячей и один раз — 4. Думаю, она не в силах настроиться на этот матч.

Поэтому я думаю, что «Интер» должен выигрывать с большим преимуществом. У него очень разнообразная группа атаки. Так что как бы «Сампдория» ни встала в оборону, она попадёт под раздачу.

Есть вариант — взять точное количество голов. Например, больше 6 или 4–5. Но мне очень нравится вариант «счёт второго тайма 3:1 за коэффициент 21». Прекрасная тема, потому что «Сампдория» забьёт. «Интер» в этом календарном году пропускал во всех домашних матчах.

Итак, играем точный счет второго тайма — 3:1».

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