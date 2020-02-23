«Атлетико Мадрид» – «Вильярреал»: прогноз Жорди Гратакоса на матч 25-го тура Примеры

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 25-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Атлетико Мадрид» – «Вильярреал».



Ставка: победа «Атлетико» в один мяч за 3.75.



«На этой неделе «Атлетико» победил действующего обладателя трофея Лиги чемпионов «Ливерпуль». Это большой успех для мадридцев, особенно на фоне общих выступлений по сезону. Дома «матрасники» демонстрируют прекрасную концентрацию и высокий уровень самообладания. Коке и Сауль находятся в потрясающей форме, Феликс может вернуться после травмы, не забывайте и про Косту, который тоже выздоровел и готов пахать.



«Вильярреал» обладает высокой культурой паса. Касорла в 35 лет переживает третью молодость и может быть вызван в сборную на предстоящий чемпионат Европы. Гости прекрасно понимают силу соперника и вряд ли будут лезть вперёд большими силами, но владение мячом, скорее всего, будет за ними.



«Атлетико» имеет хорошие шансы со стандартов и контратак. Дома «матрасники» показывают прекрасные результаты, поэтому у них есть все основания рассчитывать на три очка», — сказал Гратакос.



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