«Атлетико» — «Вильярреал»: прогноз Михаила Поленова на матч 25-го тура чемпионата Испании

Известный комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч Примеры сезона-2019/2020 «Атлетико» – «Вильярреал».



Ставка: обе забьют за 2.06.



«Яркая и содержательная вывеска. Гости не забивали в чемпионате Испании с 6 декабря, с матча с мадридским “Атлетико”. Можно подумать, что на этом круг должен замкнуться. Но мне так не кажется. В этом матче плясал бы от голов, как ни парадоксально.



“Атлетико”, конечно, произвёл впечатление, не пропустив в матче с “Ливерпулем”. Англичане ни разу не ударили в створ. Но не стоит надеяться, что вернулся тот самый “Атлетико”, который мы полюбили. С “Ливерпулем” у них двухматчевое противостояние. Посмотрим, как всё пройдёт на “Энфилде”. Кроме того, нужно судить по игре на дистанции, а не по одному матчу, в котором можно выложиться один раз за месяц. Проблемы у команды Симеоне никуда не делись. До сих пор коллектив не может сыграть в оптимальном сочетании центральных защитников. На флангах тоже есть вопросы. Пропускная способность хозяев как была, так и остаётся.



“Вильярреал” — это тенденция. Команда забивает уже три месяца подряд и является одной из самых результативных в Испании. Предлагаю сыграть “обе забьют”. “Вильярреал” может забить первым, и это заставит “Атлетико” играть более агрессивно. Стандарты для “Атлетико” всегда оружие, хоть в этом сезоне они и работают через раз. Но даже если они пойдут позиционным нападением, у них есть кому забивать».



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