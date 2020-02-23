«Металлург» Мг — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Металлург» Мг — «Салават Юлаев».



Ставка: ничья за 4.05.



«Магнитка» наконец-то решила все вопросы с попаданием в плей-офф. Кажется, ещё ни в одном сезоне КХЛ она не откладывала решение этого животрепещущего вопроса так надолго. Теперь у неё есть шанс обойти «Салават» на последнем повороте и занять в итоге не седьмое, а шестое место в Восточной конференции. Утешение не слишком задавшемуся сезону будет, конечно, слабое, но выше уже не прыгнуть.



Вопрос лишь в том, надо ли «металлургам» вообще прыгать с седьмой строчки, которая выводит на «Авангард»? Потому что шестое место выводит в плей-офф (по крайней мере на данный момент) на «Барыс», который выглядит поинтереснее «ястребов». С другой стороны, казахстанские товарищи того и гляди сами обойдут омско-балашихинцев, так что задачка перед «Магниткой» стоит со многими неизвестными – как бы не прогадать.



Конечно, впрямую об этом никто говорить не станет. Наоборот, любое должностное лицо «Магнитки» рванёт воротник рубашки и доложит, что побеждать надо всех. Но одно дело говорить «для масс», и совсем другое – давать нужный результат. А это совпадает далеко не всегда.



Вот и посмотрим, на кого «намылится» Магнитогорск. Мне почему-то кажется, что в грядущем противостоянии с «Салаватом» уральцы два очка возьмут. Правда, не в основное время. «Магнитка» в этом сезоне играет с уфимцами крайне удачно и уже выиграла три «междусобойчика» из трёх. Выиграет и четвёртый, но сперва соперники помучают друг друга и болельщиков, сыграв низовую ничью. А уже потом хозяева доберут второе очко», — сказал Лебедев.



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